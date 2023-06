Wimbledon - Alcaraz: "Djokovic a gagné plus de matchs à Wimbledon que les joueurs du top 20 réunis"

L'Espagnol, 20 ans, ne disputait que son troisième tournoi sur gazon, et son premier en dehors de deux visites décevantes à Wimbledon. "Je n'avais aucune attente et vous savez quand je n'ai pas d'attente, je finis par m'imposer. Cela représente beaucoup d'avoir mon nom sur ce trophée. Cela m'aide beaucoup d'arriver à Wimbledon comme numéro un mondial", a expliqué Alcaraz. "Honnêtement, je suis très confiant à l'approche de Wimbledon. J'ai terminé la semaine en jouant à un haut niveau. Là, je me sens comme un des favoris pour gagner Wimbledon, mais je dois acquérir plus d'expérience sur le gazon. Même si je remporte le titre, je n'ai joué que 11 matches sur gazon dans ma carrière." "J'ai vu une statistique selon laquelle Novak a gagné plus de matches à Wimbledon que les 20 autres joueurs du top 20 réunis. Qu'est-ce que je peux en déduire? Et bien que Novak est le principal favori de Wimbledon. C'est évident. J'ai aussi vu qu'il n'avait plus perdu sur le central depuis 2013. C'est dingue. J'essaierai de jouer à ce niveau, pour avoir une chance de le battre ou d'atteindre la finale. J'espère que j'aurai le public avec moi pour changer cette statistique", a détaillé l'Espagnol. (Belga)