350 euros par mois pour se former à un métier en pénurie en Communauté germanophone

Dix-neuf députés (ProDG, PFF, SP, Écolo et Vivant) se sont positionnés en faveur d'un système de bourse intitulé "Du und Ostbelgien - Ausbildungsförderung für Mangelberufe" (Toi et l'Est de la Belgique - Aide à la formation pour les professions en pénurie). Le CSP s'est, pour sa part, abstenu. Concrètement, il s'agit d'un mont de 350 euros mensuel qui pourra être alloué à tous les étudiants, les élèves du secondaire et les apprentis qui se forment en Communauté germanophone, aux métiers en pénurie et qui remplissent certaines conditions. Cette aide financière leur sera attribuée tout au long de leurs études supérieures ou à partir de la 7e professionnelle. Elle est élargie aux étudiants en médecine ou en dentisterie, qui suivent leur cursus en Belgique ou ailleurs en Europe,et qui sont domiciliés en Communauté germanophone. Cette bourse n'est pas remboursable si les bénéficiaires s'engagent à travailler en Communauté germanophone au minimum à mi-temps durant une durée de cinq ans sur une période de dix ans. Sur la base de la liste des professions en pénurie, déterminée par l'agence pour l'emploi de la Communauté germanophone, le gouvernement déterminera annuellement les formations et les cursus d'études qui auront droit à l'aide à la formation pour l'année scolaire suivante. La liste des formations pouvant bénéficier de la bourse pour l'année scolaire 2023-2024 et les modalités pratiques de dépôt des demandes seront présentées le 27 juin par Lydia Klinkenberg, ministre germanophone de l'Enseignement et de la formation en Communauté germanophone. (Belga)