A court d'argent, le Sri Lanka va restructurer sa dette intérieure

La restructuration concerne les obligations d'Etat, conformément au plan de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI) arrêté en mars, après que le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette extérieure en avril 2022 et s'est déclaré en faillite. Le gouverneur de la Banque centrale, Nandalal Weerasinghe, a fait savoir que le gouvernement avait ordonné que vendredi soit férié, en plus de jeudi, ce week-end et lundi prochain qui sont des fêtes religieuses. Les dépôts des particuliers ne seront pas affectés, mais le plan du gouvernement est de restructurer les bons du Trésor et les obligations détenus par les banques commerciales et les fonds de pension, a précisé M. Weerasinghe. La restructuration de la dette extérieure a été retardée car la Chine, principal créancier bilatéral du pays, était initialement réticente à l'accepter et proposait au Sri Lanka d'autres prêts pour rembourser d'anciennes dettes. Un peu plus de 14 milliards de dollars de dette extérieure totale sont des dettes bilatérales contractées auprès des Etats étrangers, dont 52% sont dus à la Chine. Selon les conditions du FMI, le gouvernement doit réduire de plus de moitié le service de sa dette intérieure et extérieure pour équilibrer ses comptes et sortir de la pire crise économique qu'ait connue l'île. Début juin, le FMI a estimé que l'économie du Sri Lanka montrait de "timides signes d'amélioration", mais que la reprise restait difficile et que Colombo devait poursuivre des réformes douloureuses. (Belga)