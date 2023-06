Aston Martin signe un accord avec l'américano-saoudien Lucid, l'action bondit

L'annonce faisait s'envoler le titre d'Aston Martin, qui grimpait de 10% à 360,07 pence vers 09H45 GMT à la Bourse de Londres. Selon l'accord, encore soumis à l'approbation des actionnaires d'Aston Martin, Lucid fournira notamment au constructeur des systèmes de motorisation électrique et de batteries, contre un paiement totalisant environ 232 millions de dollars (213 millions d'euros), dont une partie en actions du groupe britannique qui totalisera 3,7% du capital flottant. La marque préférée de James Bond a accumulé les déconvenues depuis son entrée ratée en Bourse à Londres fin 2018. Sauvée de la faillite début 2020 par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, l'entreprise cherche désormais à évoluer encore davantage vers le très haut-de-gamme et à amorcer le virage vers l'électrification. L'accord avec Lucid donne à Aston Martin "accès aux technologies les plus performantes et les plus innovantes du secteur", assure Lawrence Stroll, président du conseil d'administration, cité dans le communiqué. "Avec Mercedes-Benz", autre partenaire du groupe, "nous avons maintenant deux fournisseurs de classe mondiale pour soutenir le développement interne et les investissements que nous réalisons pour mettre en oeuvre notre stratégie d'électrification", ajoute-t-il. La marque compte lancer sa première hybride rechargeable l'an prochain et projette d'avoir une option de motorisation électrique sur tous ses nouveaux modèles d'ici 2026. Aston Martin avait annoncé début mai une perte réduite au premier trimestre à 73,8 millions de livres (86 millions d'euros) contre 112 millions de livres un an plus tôt, notamment grâce à un effet de change positif. (Belga)