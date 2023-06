BNXT League - Le coach Vedran Bosnic prolonge à Mons-Hainaut jusqu'en 2025-2026

Le Bosnien âgé de 47 ans était arrivé au club en juin 2019. "Depuis son arrivée lors de la saison 2019-2020, Coach Bosnic a marqué le club de son empreinte, menant l'équipe à un excellent niveau de performance". Il présente un bilan de 98 victoires pour 62 défaites. Le club précise au sujet de son coach. "Il a dirigé nos différentes équipes d'une main de maître saison après saison. Son expertise tactique, sa capacité à motiver les joueurs et son engagement sans faille envers l'amélioration continue ont contribué à notre succès sur le terrain." "Coach Bosnic joue également un rôle crucial dans le recrutement des joueurs. Sa connaissance approfondie du jeu et sa compréhension des besoins de l'équipe lui permettent de participer activement au processus de sélection des talents qui correspondent à notre philosophie de jeu et à nos objectifs", peut-on encore lire dans le communiqué du club." Mons-Hainaut a terminé 8e de la saison régulière de la compétition belge, puis 3e de la Silver League et a atteint les quarts de finale des BNXT Playoffs. (Belga)