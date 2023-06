Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se rapproche des 3.500 points

Aedifica (54,95) et Cofinimmo (67,95) emmenaient les baisses en abandonnant 1,9 et 1,5% devant UCB (82,68), en baisse de 1,2%, arGEN-X (361,80) cédant 0,4% tandis que Solvay (99,46) et Galapagos (37,48) regagnaient 0,5 et 0,3%. AB InBev (52,14) reculait de 0,5%, KBC (60,40) et Ageas (36,76) de 0,6 et 0,4%, Sofina (189,50) étant négative de 0,8% alors que Elia (114,00) et Barco (23,08) remontaient par contre de 0,3 et 0,5%. Ekopak (17,70) chutait par ailleurs de 4,3% dans un marché fort étroit, Deceuninck (2,31) et Ontex (6,88) perdant 1,9 et 1,5% tandis que Kinepolis (43,05) regagnait 1,8%. DMS Imaging (0,0165) et Oxurion (0,0021) étaient négatives de 8,3 et 4,5%, Sequana Medical (3,19) et MDxHealth (0,306) perdant 3,3 et 2,5%. L'euro s'inscrivait à 1,0890 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0895 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.040 euros, en progrès de 215 euros. (Belga)