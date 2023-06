Bourse de Bruxelles - Une huitième séance de baisse pour le BEL 20

AB InBev (51,76) valait 1,22% de moins que vendredi, le poids-lourd arGEN-X (358,00) reculant de même de 1,43% alors que Solvay (100,45) remontait de 1,51%. KBC (61,32) et Ageas (37,01) progressaient de 0,95 et 0,27%, Aperam (31,39) et Umicore (26,03) regagnant 0,19 et 1,17%. Proximus (6,73) était en baisse de 1,72%, D'Ieteren (156,90) cédant 0,19%. Ekopak (17,90) reperdait par ailleurs 3,2% alors que Bpost (4,01) et Unifiedpost (3,26) reculaient de 3 et 4%, Orange Belgium (13,62) de 2,4%, Deceuninck (2,32) et Ontex (6,89) de 1,5 et 1,3%. Oxurion (0,0021) chutait de 4,5% tandis que des pertes de 3,6 et 3,4% étaient relevées en Sequana Medical (3,18) et Biocartis (0,35). IBA (15,76) reculait enfin de 0,9% après avoir été suspendue temporairement et avoir ensuite bondi de 4,9% après l'annonce d'un accord de collaboration. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0905 USD, contre 1,0890 dans la matinée et 1,0895 vendredi. Le lingot se négociait autour de 56.705 euros, en recul de 120 euros. (Belga)