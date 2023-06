Classement ATP - Carlos Alcaraz de retour sur le trône après son titre au Queen's, David Goffin 123e

Alcaraz, qui avait perdu la 1re place après les Internationaux de France remportés par Djokovic, disputera donc le troisième tournoi du Grand Chelem avec la couronne. Les deux rivaux ne joueront plus qu'un tournoi d'exhibition avant la quinzaine londonienne; où Novak Djokovic défendra son titre à partir du 3 juillet. L'année dernière, aucun point ATP n'avait été accordé à Wimbledon à la suite du bannissement des joueurs russes et bélarusses par la fédération britannique de tennis. Le reste du top-10 reste inchangé, à l'exception de l'Italien Jannik Sinner qui prend la 8e place et cède le 9e rang à l'Américain Taylor Fritz. Plus loin, l'Allemand Alexander Zverez (ATP 21, +1) poursuit sa remontée tandis qu'Alexander Bublik réussit la plus grosse progression du top-50 et accède à la 26e place. Le Kazakh, qui a remporté le deuxième titre de sa carrière sur l'ATP 500 de Halle, a gagné 22 places pour s'installer au plus haut rang qu'il ait jamais atteint. David Goffin (ATP 123, +1) garde son statut de meilleur Belge malgré son élimination au deuxième tour du Challenger d'Ilkley. Zizou Bergs, qui a échoué au même stade en Grande-Bretagne, où il avait remporté le titre la saison dernière, reprend 5 places par rapport à sa chute de la semaine dernière et se trouve 177e. Kimmer Coppejans (ATP 187, -26) pâtit de son élimination au deuxième tour du Challenger de Blois, tandis qu'il avait atteint la finale à Oeiras la saison dernière. Joris De Loore (-4) est 196e. (Belga)