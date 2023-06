Classement WTA - Barbora Krejcikova de retour dans le top-10, Elise Mertens reste 28e sans jouer

Toujours 7e en double, Mertens n'a pas joué en simple depuis son élimination au troisième tour à la Porte d'Auteuil. Elle a disputé un match en double à Rosmalen avant de déclarer forfait à cause de problèmes au dos. Inscrite à Eastbourne, Mertens devrait s'aligner en lundi dans le dernier tournoi préparatoire à Wimbledon, contre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 18). Ysaline Bonaventure (WTA 90, +3) chipe la place de numéro 2 belge à Maryna Zanveska (WTA 92). La première a passé deux tours au tournoi WTA 125 de Gaiba tandis que la seconde était en qualifications pour le tournoi WTA 250 de Bad Homburg, où elle s'est inclinée hier au premier tour. Yanina Wickmayer (WTA 111, +6) reprend du poil de la bête grâce à son quart de finale à Gaiba. Elle dépasse Greet Minnen (WTA 121, -10), inactive. Magali Kempen (WTA 200, -1), Maire Benoit (WTA 224, -2), Sofia Costoulas (WTA 284, -1) et Alison Van Uytvanck (WTA 285, -4) complètent le contingent belge dans le top-300. Au sommet du classement, la Bélarusse Aryna Sabalenka demeure à près de 1000 points derrière Swiatek, et près de 3000 points devant la Kazakhe Elena Rybakina. L'Américaine Jessica Pegula s'est emparée de la 4e place aux dépens de la Française Caroline Garcia. La joueuse américaine de 19 ans, Ashlyn Krueger, qui a conquis ses premiers lauriers sur le circuit à Gaiba, toque aux portes du top-100 (WTA 108, +35). (Belga)