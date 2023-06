D'autres victimes sont en cours d'identification dans l'affaire du conducteur fou de Mons

"Certaines ont des incapacités de travail, pour l'heure, jusqu'en septembre", a précisé le parquet, soulignant que les faits commis par l'individu sur la Grand-Place de Mons ne seraient pas les seuls qui lui sont reprochés". L'individu, un quadragénaire français originaire de la région de Tourcoing, avait foncé avec sa voiture sur plusieurs personnes dans la nuit du 8 au 9 juin 2023, blessant six victimes (cinq physiquement tandis qu'une sixième avait été fortement choquée par les incidents). L'homme avait été appréhendé par la police locale dans les heures qui ont suivi les faits. Il a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour six tentatives de meurtre et pour entrave méchante à la circulation. Il est, par ailleurs, connu de la justice belge pour des faits liés, notamment, aux stupéfiants. Il a également été condamné à une peine de prison en France pour des faits similaires à ceux de Mons, survenus à Lille en 2012. Le dossier sera examiné le 12 juillet par la chambre du conseil de Mons qui devra statuer sur son maintien en détention ou non. "On parle de risque de récidive et c'est un élément qui n'est pas rassurant par rapport à l'individu", a mis en avant le ministère public. (Belga)