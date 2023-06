Délégation iranienne à Bruxelles - Van Quickenborne attend de Lahbib "exhaustivité, humilité et introspection"

Hadja Lahbib doit se présenter à la Chambre lundi après-midi, après avoir pris part en matinée à une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Luxembourg concernant la rébellion avortée du groupe Wagner en Russie. La ministre bénéficiera ensuite d'une nouvelle occasion de s'expliquer sur l'octroi de visas à une délégation de 14 citoyens iraniens à l'occasion d'un congrès à Bruxelles. Son précédent passage devant la commission des Relations extérieures avait laissé sceptiques certains partenaires de la majorité dont les députés écologistes et socialistes. "Ce n'est pas à moi de la réprimander (Mme Lahbib, NDLR), mais il est clair qu'elle doit être plus complète. Il faut répondre à toutes les questions des députés, pas seulement à celles de l'opposition, mais aussi à celles de la majorité", a déclaré M. Van Quickenborne. Selon lui, Hadja Lahbib devrait reconnaître que "certaines choses auraient pu être mieux faites". Si elle l'admet et "prend exemple sur le Premier ministre (qui l'a reconnu la semaine dernière, NDLR)", alors elle pourra survivre à la tempête, estime Vincent Van Quickenborne. Interrogé sur La Première, le président des Engagés (dans l'opposition) Maxime Prévot a déclaré qu'Hadja Lahbib avait "manifestement une responsabilité qu'elle tarde à reconnaître". Il a ajouté que son parti voterait en faveur de sa démission s'il devait y avoir une motion en ce sens. (Belga)