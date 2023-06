Delhaize - La direction affirme avoir plus de 400 candidats repreneurs et annonce une prime

"Il y a au moins un candidat pour chaque magasin et au moins deux candidats pour 90% des supermarchés. Les discussions avec ces candidats potentiels se poursuivent", annonce la direction de Delhaize dans un communiqué. La direction, qui avait prévu d'expliquer ce lundi matin certaines mesures d'accompagnement pour les travailleurs touchés par les conséquences de son "Plan d'avenir", regrette que les syndicats aient quitté le conseil d'entreprise "de façon prématurée". Du côté syndical, on confirme avoir quitté la réunion après un quart d'heure. "La direction ne veut pas engager un dialogue avec les représentants des travailleurs et encore moins une négociation", déplore Myriam Delmée, présidente du Setca. Les mesures, que la direction détaille dans un communiqué, prévoient d'accorder une prime aux travailleurs en magasins "pour leurs efforts continus afin de fournir un service de qualité" aux clients. Cette prime devrait s'élever à 1.500 euros, majorés de 100 euros par année d'ancienneté. Delhaize évoque aussi une "confirmation écrite du maintien de toutes les conditions de salaire et de travail des collaborateurs en magasin, signée par Delhaize et le futur acquéreur indépendant". En outre, les collaborateurs en magasin avec un crédit-temps conserveraient leurs primes actuelles, Delhaize s'engageant à combler la différence à l'avenir. La direction confirme enfin qu'un repreneur sera trouvé pour les 128 supermarchés et que les magasins resteront en gestion propre jusqu'à ce qu'un repreneur soit trouvé. Par ailleurs, concernant les pertes d'emploi au niveau du siège social, Delhaize annonce "une proposition améliorée d'indemnité de départ pour les collaborateurs impactés." "Notre intention demeure de maintenir le nombre de départs au minimum", conclut la direction. (Belga)