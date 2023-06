Euro de basket dames - Julie Vanloo encore ambitieuse après la victoire à l'Euro: "On a juste davantage d'envie"

"Nous ne nous en rendons pas vraiment compte, mais nous savons que nous avons fait quelque chose de super", avait déclaré auparavant Emma Meesseman. "Nous avons rendu le match un peu trop palpitant. C'était un match avec beaucoup d'émotions, mais au bon moment, nous l'avons fait avec nos cinq joueuses sur le terrain. Nous avons réalisé vers la fin que c'était maintenant ou jamais. L'Espagne n'était pas meilleure, alors dans un moment comme celui-là, on ne veut pas perdre. On ne veut pas avoir de regrets plus tard, c'est le pire sentiment que l'on puisse avoir". Julie Vanloo estime que l'équipe a encore une marge de progression. "C'est un sommet, mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Ce n'est que le début de quelque chose de magnifique. Cela ne fait que nous donner plus d'envie". Kyara Linskens ne sera pas présente à Bruxelles mardi soir sur la Grand-Place. "Je suis déjà en vacances", dit-elle. "J'espère que cette victoire est le début de quelque chose de plus", poursuit-elle à propos de cette finale passionnante. "Avec une équipe aussi jeune, il est normal que le stress s'installe, même contre la France. C'était juste le moment de garder la tête froide". (Belga)