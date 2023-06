Euro U21 2023 - Les Diablotins seront assurés de la qualification avec une victoire sur le Portugal

Malgré deux partages frustrants contre les Pays-Bas (0-0) et la Géorgie (2-2), la Belgique garde son sort entre ses mains. Les Belges comptent 2 points, comme les Pays-Bas qui défient la surprenante Géorgie, leader avec 4 unités, dans l'autre match. Le Portugal ferme la marche avec 1 point. Un succès, qui serait le premier des Belges dans un Euro U21 depuis 2007, qualifiera les Diablotins. Une défaite sera synonyme d'élimination. Un partage pourrait suffire, mais dans ce cas, il faudra soit que la Géorgie batte les Pays-Bas, soit que ce match se termine sur un partage et que les Belges achèvent cette phase avec plus de buts marqués que les 'Oranje'. En cas d'égalité, les critères pour départager les équipes sont, dans l'ordre, les confrontations directes, la différence de buts générale, les buts marqués, les "points disciplinaires" calculés sur la base des cartons jaunes et rouges et, enfin, le coefficient UEFA des équipes U21. Lors de la phase à élimination directe, le groupe de la Belgique se trouvera dans la même partie de tableau que l'autre poule se jouant en Géorgie, qui comprend l'Angleterre (6 points, déjà qualifiée), la République tchèque (3 points), l'Allemagne (1 point) et Israël (1 point). L'autre partie du tableau réunira les groupes joués en Roumanie. Cet Euro U21 attribue trois places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En fonction des résultats de la France, qualifiée d'office, et de l'Angleterre, qui n'envoie pas d'équipe aux Jeux, un barrage pourrait être organisé. La Belgique n'est sortie de la phase de groupes qu'une seule fois en trois participations, en 2007, atteignant les demi-finales. (Belga)