Euro U21 2023 - "Martinez pensait que beaucoup de Belges seraient déjà en équipe A", confie Rui Jorge

"Il avait aussi souligné que c'était une équipe avec beaucoup de force", a ajouté Rui Jorge. Martinez a fait le déplacement en Géorgie samedi passé. Mais en raison d'un retard de l'avion, il n'a pu assister au match contre les Pays-Bas. "Il aurait pu renoncer quand il l'a su, mais il est quand même venu pour rencontrer les joueurs. C'est un signe de respect. Les membres du staff l'ont perçu ainsi. Je pense que les joueurs aussi", a souligné Rui Jorge. Rui Jorge se méfie "de la vitesse de la Belgique en attaque. Nous devrons faire attention dans la profondeur. Nous devrons apporter plus de qualité en attaque et profiter de nos opportunités." Selon le sélectionneur portugais, ce sera un duel entre "deux grandes équipes qui peuvent créer des occasions et qui doivent s'imposer pour se qualifier." Dernier du groupe, le Portugal (1 point) doit gagner pour garder un espoir de qualification, tandis qu'un partage pourrait suffire à la Belgique (2 points) en fonction du résultat de l'autre rencontre entre la Géorgie (4 points) et les Pays-Bas (2 points). Les Portugais ont été battus par la Géorgie (2-0) et ont partagé face aux Pays-Bas (1-1). "Indépendamment du résultat, le match contre la Géorgie est plus proche de nos standards, nous aimons avoir le ballon et jouer dans les 30 derniers mètres. Contre les Pays-Bas, nous n'avons pas joué notre jeu. Les Pays-Bas ont pressé haut et nous ne savions pas quoi faire avec le ballon", a analysé Rui Jorge. (Belga)