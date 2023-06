Euro U21 2023 - "Personne n'est 'out' pour le Portugal", annonce Jacky Mathijssen

"Il y a de la fatigue oui, il y a des doutes, oui. Il faudra peut-être choisir pour certains de les faire jouer 45 minutes ou les remplacer à trente minutes de la fin, mais personne n'est 'out'", a expliqué le sélectionneur. "Et c'est déjà une bonne nouvelle, car des joueurs avaient dû quitter le match précédent sur fatigue ou petites blessures." Avec 2 points, la Belgique se qualifiera pour les quarts de finale en cas de victoire, peu importe le résultat de l'autre match entre les Pays-Bas (2 points) et la Géorgie, leader surprise (4 points). Le Portugal ferme la marche avec 1 point. Une défaite éliminera les Belges, alors qu'un partage pourrait suffire en fonction du résultat de l'autre rencontre. (Belga)