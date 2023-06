Hockey Pro League - Les Néerlandaises remportent leur 3e Pro League après leur victoire face à l'Allemagne

Les Pays-Bas comptent 37 points en 13 matchs. l'Argentine (32 points) et l'Australie (31 points) ont déjà disputé leurs 16 duels. Les Red Panthers qui ont 24 points en 12 matchs, mais ne peuvent plus combler leur retard sur les Pays-Bas akirs qu'il leur reste quatre rencontres à jouer. La Belgique jouera à deux reprises contre les Pays-Bas (1er et 4 juillet) et les États-Unis (2 et 5 juillet) à Anvers. (Belga)