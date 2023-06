Invasion de l'Ukraine - Quatre militaires russes visés par une plainte en Allemagne

Le Groupe de conseil juridique ukrainien (ULAG) et le Centre européen pour la Constitution et les droits de l'homme (ECCHR) ont porté plainte auprès du parquet fédéral allemand "en soutien d'une Ukrainienne victime de violences sexuelles", qui se joint elle-même à la plainte, ont annoncé les deux ONG dans un communiqué. "Dirigée contre quatre membres de l'armée russe, dont deux hauts responsables, la plainte affirme que ces personnes sont responsables de l'assassinat arbitraire du mari de la survivante et des actes de violence sexuelle extrême qu'elles ont commis à son encontre", précisent les deux organisations. "L'attaque contre la survivante et sa famille a eu lieu quelques semaines après le début de l'invasion à grande échelle (le 24 février 2022)", décrivent-elles. "Deux soldats sont entrés dans la propriété familiale, ont abattu le mari de la survivante, puis l'ont violée à plusieurs reprises", dénoncent les ONG qui ajoutent que la femme et son jeune fils "ont réussi à s'enfuir et vivent aujourd'hui en Allemagne". Les plaignants mentionnent que "des enquêtes menées par les autorités ukrainiennes sont en cours" et qu'"un procès a été ouvert contre l'un des auteurs présumés" par défaut. Ils déplorent cependant que "le système juridique ukrainien ne reconnaît pas les crimes contre l'humanité et ne prévoit pas la responsabilité du commandement". C'est pourquoi ils font appel à la justice allemande. Le parquet fédéral de Karlsruhe applique le principe de "compétence universelle" permettant à un État de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves quels que soient leur nationalité et l'endroit où ils ont été commis. (Belga)