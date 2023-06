James Ensor à l'honneur à Ostende, Anvers et Bruxelles en 2024

De décembre 2023 à août 2024, Ostende, ville natale de James Ensor, restituera l'univers du peintre à travers expositions, festival, balades thématiques, musique, film et autres projets culturels. Le KMSKA, qui possède la plus importante collection de James Ensor à travers le monde, organisera, quant à lui, l'exposition principale. Celle-ci sera consacrée aux rapports du peintre avec ses contemporains issus de l'impressionnisme, un courant qu'Ensor abandonnera rapidement au profit d'un mode expérimental propre et de l'expressionnisme. Toujours à Anvers, le musée de la photographie FoMu, le ModeMuseum et le Musée Plantin-Moretus feront dialoguer d'autres aspects de la vie du peintre avec le présent. Dans une exposition intitulée "James Ensor. Inspired by Brussels", les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique révéleront comment la ville de Bruxelles a contribué à façonner le langage imagé et distinctif de l'artiste belge. "Ensor est né et décédé à Ostende, mais la plus grande collection de ses œuvres est hébergée au musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, qui mène également un important projet de recherche scientifique sur lui. Avec Bruxelles, ils feront de l'année Ensor un événement global qui, nous l'espérons, surprendra le monde entier", a affirmé le ministre-président flamand Jan Jambon. (Belga)