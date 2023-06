Jeux Européens - La Belgique déjà qualifiée s'incline contre l'Espagne dans son dernier match de groupe

(Belga) L'équipe féminine belge de rugby à 7, déjà qualifiée pour les quarts de finale, s'est inclinée 29-7 face à l'Espagne, également déjà qualifiée, dans son 3e et dernier match de poule lundi matin aux Jeux Européens de Cracovie. Les BelSevens terminent ainsi 2e du groupe C et joueront leur quart de finale lundi à 17h50 contre une équipe encore à déterminer.