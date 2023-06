Jeux Européens - La Belgique en quarts de finale du tournoi masculin de rugby à 7

Battue 26-12 par l'Espagne et 7-14 par la Géorgie dans ses deux premiers matchs de poule, la Belgique termine 3e du groupe B avec 5 points derrière l'Espagne (9 pts) et la Géorgie (7). Les deux premiers pays de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale, qui verront les Belges affronter l'Irlande lundi soir (19h14). Le vainqueur de ce tournoi à 12 pays se qualifie pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Chez les dames, la Belgique est aussi qualifiée pour les quarts et affrontera le Portugal lundi (17h50). (Belga)