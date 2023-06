Jeux Européens - Le jeune fleurettiste Oscar Geudvert a rejoint le tableau final : "Mission accomplie"

"C'était mon premier championnat européen. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je pense que j'ai rempli ma mission", a-t-il répondu. "Je suis un peu déçu. Un tour de plus aurait été bien, mais avec Davis, je suis tombé sur un adversaire très expérimenté qui a déjà été champion d'Europe. C'était un excellent match. J'ai manqué un peu trop de coups mais j'ai tout donné. Je ne regrette rien". Geudvert a remporté trois de ses six matches en phase de poule. "C'est bien pour mon âge", dit-il. "J'aurais peut-être pu en gagner un de plus. Mais je me suis donné à fond". À l'avenir, Geudvert espère se hisser régulièrement dans le top 16 des grands tournois. "Comme Stef Van Campenhout l'a fait cette saison. Ce serait très bien", déclare Geudvert, qui se définit comme "un escrimeur défensif avec beaucoup de vitesse". Il considère que son principal point de travail est "la coordination et la variation". "Mais cela vient avec l'expérience. Je fais partie des très jeunes, j'ai 18 ans. Mais je me sens très bien dans cette équipe". Comme beaucoup d'autres, la participation aux Jeux Olympiques est l'ambition ultime de Geudvert. "Tout le monde en rêve. J'espère que l'année prochaine, l'équipe fonctionnera. Ce sera très difficile, mais ce serait vraiment bien". (Belga)