Jeux Européens - Les épéistes Aube Vandingenen et Solane Beke éliminées en 32e de finnale

Aube Vandingenen a remporté quatre de ses six matchs de poule dans la Tauron Arena, avant de s'incliner 15-7 face à la Hongroise Eszter Muhari au 1er tour du tableau principal. Solane Beken a signé trois victoires et trois défaites en phases de poules et a ensuite été battue 13-10 par la Hongroise Jazmin Toth (13-10). Anne Bultynck a perdu quatre de ses cinq combats en phase de poules et n'a pu rejoindre le tableau principal. Les compétitions individuelles d'escrime des Jeux Européens ne rapportent pas de points au ranking olympique en vue des JO de Paris en 2024, au contraire du tournoi par équipes qui aura lieu plus tard cette semaine. (Belga)