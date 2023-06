Jeux Européens - Les rugbymen belges battus en quarts de finale

Les Belges ont perdu leurs deux premiers duels dans le Groupe B contre l'Espagne (26-12) et la Géorgie (14-7) et devaient s'imposer contre la République tchèque lundi lors de la dernière journée de la phase de groupes. La République tchèque a été balayée sans ménagement 40-7, ce qui a permis aux Belges de rejoindre in extremis les quarts de finale en tant que deuxième meilleur troisième de poule. Le vainqueur de ce tournoi qui réunit 12 nations se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. (Belga)