Jeux Européens - Programme des Belges mardi

- MARDI 27 - BADMINTON (Tarnow) 09h30 - Phase de groupes simples (f) (avec Lianne Tan - Vivien Sandorhazi (Hon) 20h00 - Phase de groupes simples (m) (avec Julien Carraggi - Kai Shaefer (All) BOXE (Nowy Targ) 19h30 - 1/8e de finale - -57 kg - Vasile Usturoi - Ardit Murja (Alb) ESCRIME (Cracovie) 09h00 - 13h00 - Phase de groupes et élimination directe épée individuelle (m) (avec Neisser Loyola, Felix Blommaert, François-Xavier Ferot et Marc Housieaux) 13h00 - 15h00 - Phase de groupes et élimination directe au sabre individuel (f) (avec Jolien Corteyn) 18h00 - 20h00 - demi-finales et finales épée individuellel (m) (avec Neisser Loyola, Felix Blommaert, François-Xavier Ferot en Marc Housieaux, s.r.) et sabre individuel (f) (avec Jolien Corteyn s.r.) MUAYTHAI (Myslenice) 15h10 - Finale (-60 kg, m) Gianny De Leu - Sercan Kok (Tur) 16h25 - Finale (-54 kg, f) Axane Depypere - Martyna Kierczynska (Pol) PENTATHLON MODERNE (Cracovie) 10h00 - 14h30 - Individuel femmes, 3e journée de compétition (avec Anaïs Eudes) RUGBY 7 (Cracovie) 11h28 - Demi-finale (f) Belgique-Grande-Bretagne 13h14 - Match pour les places 5 à 8 (m) Belgique - Géorgie 19h07 - Match pour les places 7-8 (m) (avec Belgique s.r.) 19h51 - Match pour les places 5-6 (m) (avec Belgique s.r.) 20h13 - Match pour la 3e place (f) (avec Belgique s.r.) 21h05 - Finale (f) (avec Belgique s.r.) TIR A L'ARC (Cracovie) 15h15 - 1/32e de finale à l'arc classique (olympique) individuel (f) (avec Charlotte Destrooper - Randi Degn (Dan) TRIATHLON (Cracovie) 10h00 - 12h10 - Individuel femmes (avec Jolien Vermeylen) . (Belga)