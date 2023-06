Jeux Européens - Sarah Piccirillo médaille de bronze en muaythai

Il n'y a pas de combat pour les battues en demi-finales qui obtiennent toutes deux une médaille de bronze dans ce sport qui ne figure pas au programme olympique. Le Team Belgium compte désormais sept médailles lors de ces troisièmes Jeux Européens, qui ont débuté mercredi dernier et se poursuivent jusqu'à dimanche. Vendredi, le karatéka Quentin Mahauden a remporté le bronze en combat en moins de 75 kg. Samedi, les Belgias Lions du basket 3X3 ont remporté l'argent et dimanche, la taekwondoka Sarah Chaâri a décroché l'or dans la catégorie des 62 kg. En athlétisme, Rani Rosius (100 m) et Thomas Carmoy (saut en hauteur) ont remporté une médaille d'argent et l'équipe mixte du relais 4x400m une de bronze. (Belga)