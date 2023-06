Jeux Européens - Stef De Greef éliminé en 1/4 au fleuret: "Décevant, mais quand même une bonne journée"

(Belga) Stef De Greef a atteint lundi les quarts de finale de l'épreuve individuelle du fleuret des Jeux Européens de Cracovie, en Pologne. "C'est un peu décevant cette défaite 15-11 (face au Polonais Michal Siess, ndlr), mais dans l'ensemble, j'ai passé une bonne journée", a-t-il reconnu. "J'ai gagné cinq matchs de poule, j'ai été très présent aujourd'hui. J'ai réussi à me hisser parmi les huit premiers. Le podium aurait été encore plus beau, bien sûr. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée lors de la compétition par équipe qui aura lieu dans quelques jours, et plus tard au championnat du monde".