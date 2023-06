Jupiler Pro League - Eupen annonce l'arrivée de Kevin Möhwald de l'Union Berlin

Le joueur de 29 ans n'a pas disputé un seul match saison pour le club berlinois, auquel il était arrivé à l'été 2021. Auparavant, il a notamment disputé 52 matches de Bundesliga sous les ordres de Florian Kohfeldt, le nouvel entraîneur des Pandas. Möhwald a porté le maillot de FC Nuremberg et du Rot-Weiss Erfurt, également. Le directeur général d'Eupen Christoph Enkel s'est réjoui de la signature du milieu de terrain, auteur de 8 buts et 2 assists en 67 matches dans l'élite allemande. "Nous sommes très heureux d'accueillir comme première nouvelle recrue un joueur confirmé de Bundesliga. Ce sont les meilleures conditions pour soutenir et faire progresser nos jeunes joueurs depuis sa position de milieu de terrain central." Eupen, qui s'est sauvé de justesse en Jupiler Pro League la saison dernière, débutera la nouvelle campagne par un match à domicile contre Westerlo le 29 juillet à 16h00. (Belga)