"La Belgique a besoin de 100 nouvelles bornes chaque jour"

(Belga) L'électrification croissante du parc automobile en Belgique, où l'on devrait atteindre les deux millions de véhicules en 2030, implique des besoins de bornes publiques toujours plus importants. Pas moins de 200.000 points de chargement seront nécessaires d'ici sept ans, soit 170.000 de plus qu'actuellement, selon l'estimation publiée lundi par Mobia, la coupole qui rassemble les fédérations du secteur Febiac, Traxio et Renta (loueurs).