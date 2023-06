La foire de Liège aura bien lieu en octobre 2023

Au vu de l'état d'avancement du chantier du tram à Liège, et dans la foulée de l'annonce récente du gouvernement wallon de débourser 79 millions d'euros pour permettre l'achèvement des travaux qui accusent du retard et impactent lourdement la vie dans la Cité ardente, Benoît Bouchat, chef de groupe Les Engagés, a souhaité savoir si l'évolution du chantier pourrait empêcher le déroulement de la foire d'octobre à Liège, la plus importante de Belgique. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a assuré qu'elle aura bien lieu, sur le boulevard d'Avroy. "Une réunion consacrée à la foire s'est tenue le 2 juin afin que toutes les contraintes liées à cet événement important soient bien intégrées dans le planning des travaux", a-t-il précisé. "Il en ressort que la configuration de chantier annoncée devrait permettre à la foire de se tenir dans les mêmes conditions que l'an dernier. Cela a d'ailleurs été confirmé par le donneur d'ordre depuis lors", a ajouté le bourgmestre. Selon le premier plan de foire ainsi présenté, aucune attraction ne devrait être supprimée. Désormais, l'échéance annoncée pour la fin des travaux du tram est décembre 2023. Suivra une période de mise en circulation à vide avant l'embarquement des premiers voyageurs en janvier 2025. (Belga)