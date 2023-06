La Liga - Luka Modric prolonge jusqu'en 2024 au Real Madrid

Modric est arrivé au Real en 2012 en provenance de Tottenham. Il a disputé 488 matchs et remporté 23 titres avec la Casa Blanca, dont cinq Ligue des Champions, trois Liga et deux Coupes du Roi. Vice-champion du monde 2018, le Croate a aussi collectionné des trophées individuels: Ballon d'Or 2018, Prix The Best de Joueur de la FIFA 2018, Prix de Joueur de l'année de l'UEFA 2017/18, entre autres. Cette saison il a fait partie du XI Mondial FIFA/FIFPro pour la sixième fois de sa carrière. La prolongation de Modric vient s'ajouter à celles de Toni Kroos, Nacho et Dani Ceballos, alors que Joselu, Fran Garcia et Jude Bellingham ont aussi signé au Real. (Belga)