La Russie dit avoir intercepté deux chasseurs britanniques au-dessus de la mer Noire

"À l'approche des chasseurs russes, les avions de guerre étrangers ont fait demi-tour et se sont éloignés de la frontière de la Russie", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon lui, il s'agissait de deux chasseurs Typhoon de l'armée britannique accompagnés d'un avion de reconnaissance RC-135. "Les avions russes sont retournés en toute sécurité à leur aérodrome d'origine. Il n'y a pas eu de violation de la frontière russe", a encore ajouté le ministère. Ce type d'incident impliquant des avions russes et occidentaux s'est multiplié ces derniers mois au-dessus de la mer Noire mais aussi de la Baltique, sur fond de conflit en Ukraine. Fin mai, Moscou avait annoncé avoir intercepté quatre bombardiers stratégiques américains au-dessus de la Baltique au cours de deux incidents différents en l'espace d'une semaine. Des avions russes étaient aussi allés à la rencontre d'appareils français, allemands et polonais. En avril, c'était un drone américain Reaper MQ-9 qui s'était abîmé en mer Noire après des manœuvres de chasseurs russes, un crash qui avait provoqué un accès de tension entre Washington et Moscou. (Belga)