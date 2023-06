La sésie du tamaris a pris résidence à la côte belge

La sésie du tamaris se trouve d'ordinaire dans des régions plus méridionales et chaudes de l'Europe. Les chances d'en apercevoir en Belgique sont donc assez réduites. Cet insecte, inoffensif, est particulier du fait qu'il ressemble tellement à une guêpe. Mais il s'agit d'une ruse par mimétisme pour tromper l'ennemi. Les syrphes et coléoptères usent de subterfuges similaires. Fin 2021, les premières chenilles de sésies du tamaris avaient été observées. Après une surveillance accrue l'année suivante, il s'avère que l'espèce n'est présente que dans cette région du littoral belge mais en large quantité. Ces chenilles se développent juste sous l'écorce des tamaris. Après éclosions, on peut croiser les sésies dans les branchages en fin d'après-midi de juin à début septembre. "Cette espèce se sent la maison à l'ouest de la côte belge", explique Ruben Meert, du groupe de travail sur les insectes Voelspriet. "Ces deux dernières années, une population conséquente a été observée. Les avenues de tamaris, qui résistent bien à la sécheresse et à la brise marine, plantés autrefois jouent certainement un rôle." (Belga)