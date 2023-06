L'ancien sélectionneur écossais Craig Brown est décédé

"Tout le monde au Aberdeen FC a le coeur brisé par la perte de notre très cher ancien entraîneur, dirigeant et ambassadeur du club, Craig Brown", ont écrit les Dons dans leur communiqué. Joueur à la carrière abrégée à 27 ans par une blessure à un genou, il avait été l'entraîneur des Espoirs écossais puis de l'équipe A à partir de 1993. Sous ses ordres, l'Écosse s'est qualifiée coup sur coup pour l'Euro 1996 en Angleterre et surtout pour le Mondial 1998, le dernier qu'elle a disputé. Après avoir échoué dans les éliminatoires pour l'Euro-2000 et le Mondial-2002, il avait démissionné en 2001, ayant accumulé 70 rencontres internationales, un record pour un sélectionneur écossais. Il avait ensuite entraîné Preston North End en Angleterre puis Motherwell et Aberdeen en Ecosse, jusqu'en 2013, où il avait pris un rôle de directeur non-exécutif au club. (Belga)