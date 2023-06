L'entreprise Puratos de Lummen évacuée en raison d'un important incendie

Les pompiers locaux, déployés en nombre, ont réussi à maîtriser l'incendie vers 14h45. Puratos est spécialisée dans la fabrication d'ingrédients pour les secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat. Le site de Lummen compte quelque 125 travailleurs. Les habitants ont également été priés de garder leurs fenêtres et portes fermées et de désactiver leurs systèmes de ventilation. (Belga)