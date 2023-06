Les espions russes pullulent en Suisse, selon les services de renseignement

"La Russie a détruit en Europe l'ordre de paix fondé sur des règles", note sobrement le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dans son rapport annuel publié lundi. Le SRC est aussi en charge du contre-espionnage. Un dynamitage qui fait que "les forums internationaux de promotion de la paix et de la sécurité collective comme l'ONU et l'OSCE ont encore perdu de leur efficacité et un nouvel ordre mondial stable n'est pas à l'horizon", analysent les services d'espionnage suisses. Et donc "les activités d'espionnage étrangères, principalement russes et chinoises, constituent toujours une menace élevée pour la Suisse". En raison, entre autres, de son rôle d'État hôte accueillant de nombreuses organisations internationales, "la Suisse compte, à l'échelle européenne, parmi les pays dans lesquels le plus grand nombre de membres des services de renseignement russes sont déployés sous couverture diplomatique". Une abondance d'espions venus du froid qui explique que c'est bien la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui est "pour l'heure le point central dans l'environnement politico-sécuritaire de la Suisse", selon les services secrets helvétiques, qui ne comptent que 450 employés. Le siège européen de l'ONU se trouve à Genève ainsi que le quartier général de très nombreuses agences onusiennes. Le mandat de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU - depuis janvier 2023 et pour la première fois de son histoire - "accentue la menace que représente l'espionnage pour les Suisses" qui travaillent sur les dossiers du Conseil de sécurité. Ils deviennent par la force des choses des cibles pour les espions. (Belga)