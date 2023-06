L'UE pas près d'atteindre ses objectifs climatiques fixés pour 2030

Si l'UE est parvenue à atteindre ses objectifs fixés pour 2020 en matière de climat et d'énergie, cette réussite est en partie liée aux effets de la crise financière de 2009 et à la pandémie de Covid-19, qui ont entraîné une baisse de la consommation d'énergie. Or l'UE n'a pas évalué l'incidence des facteurs externes sur ses performances écologiques, note la Cour des comptes. Les auditeurs de la Cour ont aussi constaté un manque de transparence quant au recours par les Vingt-Sept à des "flexibilités" pour atteindre les objectifs contraignants nationaux. Ils font notamment référence aux rachats de quotas d'émissions ou de parts d'énergie renouvelable auprès d'autres Etats membres ayant dépassé leurs propres objectifs, comme ce fut le cas pour la Belgique. L'UE est une "bonne élève par rapport à d'autres pays industrialisés" en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais elle ne comptabilise pas toutes ses émissions. Ces dernières augmenteraient de 10% si les rejets dans l'atmosphère du transport aérien et maritime ainsi que de commerce étaient pris en compte. "La performance de l'UE et de ses États membres en matière de climat et d'énergie doit être plus transparente", a résumé Joëlle Elvinger, la membre de la Cour responsable de l'audit. "Une inquiétude place" quant aux objectifs plus ambitieux fixés pour 2030. "Rien n'indique en effet qu'un financement suffisant sera mis à disposition, en particulier par le secteur privé, censé contribuer largement à leur réalisation", note encore la Cour des comptes. (Belga)