Mitsotakis a prêté serment comme Premier ministre en Grèce, le gouvernement est nommé

En présence de la présidente de la République hellénique, Katerina Sakellaropoulou, et de l'archevêque de l'Église orthodoxe, Iéronymos, Kyriakos Mitsotakis (55 ans) a prêté un serment religieux, selon la tradition en Grèce. Le nouveau gouvernement nommé dans la foulée ne compte que quatre femmes, dont l'une à l'Intérieur, malgré les promesses de campagne du Premier ministre conservateur d'en appeler davantage dans son équipe. La diplomatie a été confiée à Giorgos Gerapetritis qui avait été désigné ministre des Transports après la démission de son prédécesseur le jour de la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts en février. Kyriakos Mitsotakis, arrivé au pouvoir en 2019, a réussi son pari en obtenant dimanche une majorité absolue qui lui permet de constituer un gouvernement sans devoir nouer d'alliance. Avec 40,55% des suffrages, Nouvelle-Démocratie (ND) s'est en effet assuré 158 sièges de députés sur les 300 que compte le parlement monocaméral grec grâce à une "prime" de 50 sièges accordée au parti arrivé en tête. Lors du précédent scrutin, le 21 mai, Kyriakos Mitsotakis n'était pas parvenu à ses fins en raison d'un mode de scrutin différent. Pour ce second mandat, il promet des hausses de salaires, notamment pour les plus bas revenus, mais aussi des embauches massives de personnel médical et de médecins dans les hôpitaux publics. Son premier mandat a été marqué par la relance de l'économie et la baisse du chômage, dans un pays qui souffre de la cherté de la vie et des bas salaires. Nouvelle Démocratie a réalisé un meilleur score que lors de son accession au pouvoir il y a quatre ans (39,85% en 2019). Le scrutin a cependant été marqué par une forte abstention (47%). (Belga)