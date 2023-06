Pas de projet belge de plan Energie et Climat dans l'immédiat

Les 27 Etats membres de l'Union européenne doivent soumettre avant la fin du mois de juin à la Commission européenne une mise à jour de leur plan national énergie-climat (PNEC) 2021-2030, avec l'objectif de réduire de 55% les émissions de CO2. Pour la Belgique, l'objectif est fixé à 47% de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à 2005. Il est toutefois probable que la Belgique n'atteindra pas cet objectif, la Flandre ne voulant pas aller plus loin qu'une baisse de 40% des émissions. Le PNEC belge doit être agrée entre le fédéral et les Régions, M. Maron exerçant la fonction de président de la Commission nationale Climat (CNC). C'est à ce titre qu'il a organisé lundi une concertation entre les différents niveaux de pouvoir. La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a confirmé sa position. Et selon elle, M. Maron a indiqué qu'il ne soumettrait pas de proposition pour l'instant, à moins que la Flandre ne révise ses ambitions à la hausse - ce qui paraît extrêmement improbable - ou n'apporte des garanties financières. En attendant, M. Maron entend mettre à contribution des groupes de travail. Le cabinet de Mme Demir a toutefois relativisé le risque de blocage. Il ne s'agit que d'un projet, qui sera ensuite suivi de recommandations par pays et le PNEC définitif n'est attendu qu'en juin 2024, a-t-on expliqué de même source. (Belga)