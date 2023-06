Prix de l'énergie - La mutinerie de Wagner fait grimper le prix du gaz en Europe

En un mois, le prix du gaz naturel en Europe a augmenté de 30%. Selon le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, le prix du gaz naturel a grimpé de plus de 13% pour atteindre près de 37 euros le mégawattheure. "Le risque géopolitique russe est désormais considérablement plus élevé qu'avant le week-end", a expliqué Tom Marzec-Manser, un analyste du bureau d'information ICIS à Londres. Bien que la dépendance au gaz russe en Europe ait considérablement diminué, les Russes restent un important fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL). Le rouble, la monnaie russe, s'est effritée lundi matin face au dollar, atteignant son niveau le plus bas depuis 15 mois. Cette année, le rouble a déjà perdu près de 13% de sa valeur vis-à-vis du dollar américain. (Belga)