Rébellion de Wagner - L'objectif de la révolte n'était pas de renverser le pouvoir russe, déclare Prigojine

"Le but de la marche était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner" menacé d'être absorbé par l'armée, a-t-il dit dans un message audio de 11 minutes. Sorti de son mutisme depuis la volte-face de ses troupes parties en direction de Moscou, il a ajouté que son opération avait révélé de "graves problèmes de sécurité" en Russie en mettant en lumière les 780 kilomètres parcourus par ses hommes sans véritable résistance. Il assure même que les civils rencontrés sur le chemin avaient exprimé leur soutien envers lui et ses hommes: "Les civils allaient à notre rencontre avec des drapeaux russes et des emblèmes de Wagner, ils étaient heureux quand nous arrivions et passions à côté d'eux." Le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, qui a fait office samedi de médiateur entre le Kremlin et Wagner, a proposé des solutions pour permettre au groupe paramilitaire de continuer à opérer "de façon légale", a-t-il affirmé par ailleurs. Dans son message, Evguéni Prigojine n'a pas dévoilé où il se trouve actuellement. (Belga)