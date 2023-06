Rébellion de Wagner - Rébellion avortée de Wagner: 19 maisons endommagées et de la chaussée abîmée

Entre vendredi soir et samedi soir, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a mené une spectaculaire rébellion armée sur le sol russe qui avait pour but de renverser le commandement militaire avec qui il est en conflit ouvert depuis plusieurs mois. Avec ses combattants, l'homme d'affaires a pris le contrôle de la ville de Rostov (sud) et son convoi a traversé plusieurs régions, au point de se rapprocher à quelques centaines de kilomètres de Moscou, provoquant la stupéfaction en Russie et à l'étranger. Dans la région de Voronej, frontalière de l'Ukraine et étape de cette marche avortée vers la capitale russe, "19 maisons ont été endommagées dans le village", a affirmé dimanche sur Telegram le chef du district de Pavlovsky. Ces dégâts ont eu lieu "à la suite d'un accrochage qui a eu lieu près d'Elizavetovka, dans le district de Pavlovsky, le 24 juin, lorsqu'une colonne du groupe Wagner a traversé notre région", a-t-il précisé. Le responsable local a ainsi confirmé que le convoi d'hommes de Wagner s'était heurté dans la zone à l'armée régulière, sans donner plus de détails sur les hostilités. Ni Wagner, ni l'armée russe n'ont à ce stade communiqué officiellement sur d'éventuelles victimes liées à ces affrontements. A Rostov, où le groupe Wagner a occupé samedi un quartier général militaire dans le centre-ville, "plus de 10.000 m2 de chaussée" ont été abîmées, selon le maire, Alekseï Logvinenko. "Les équipes commenceront à réparer les dégâts aujourd'hui. L'ensemble des travaux est prévu pour être achevé en deux jours", a précisé le responsable. (Belga)