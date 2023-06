TC Gand - De la prison avec sursis pour le bijoutier qui avait mortellement abattu un braqueur

Le bijoutier d'Oostaker était poursuivi pour meurtre provoqué. Les parties civiles et le ministère public avaient fait appel de la décision de la chambre du conseil qui l'avait mis hors de cause pour homicide en invoquant une "contrainte irrésistible". Les faits remontent au samedi 7 juillet 2018 à la mi-journée, lorsque deux hommes étaient entrés dans la bijouterie. L'enquête a démontré qu'ils étaient armés et s'étaient emparés de bijoux. Alors qu'ils s'enfuyaient en mobylette, le bijoutier les avait poursuivis avec une arme et avait fait feu. L'un des suspects avait été mortellement touché. Selon l'avocat du bijoutier, son client avait été l'objet d'une "contrainte irrésistible", ce que la chambre du conseil avait reconnu. Mais la chambre des mises en accusation avait retenu l'inverse, donnant raison au parquet. (Belga)