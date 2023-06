TC Louvain - Une mère condamnée pour avoir laissé de l'ammoniac à la portée de son fils de huit ans

Le 2 janvier 2022, le fils de huit ans et sa sœur dormaient dans le lit de leur mère, à côté duquel se trouvait une bouteille d'"Oasis", remplie avec de l'ammoniac. Le jeune garçon en a bu avant de tout recracher. Il s'est ensuite plaint d'une sensation de brûlure. Sa mère lui a alors rincé la bouche avec de l'eau, appelé le centre antipoisons et l'a emmené à l'hôpital. Sur place, les médecins ont constaté que le jeune garçon présentait des brûlures dans la bouche à cause de l'ammoniac, mais que son estomac ainsi que son œsophage n'avaient pas été touchés. L'enfant a pu retourner chez lui après être resté une nuit à l'hôpital. Le tribunal estime que la mère a été négligente en laissant le liquide dangereux à la portée de ses enfants. Néanmoins, il estime que celle-ci a évité un préjudice plus important grâce à sa réaction rapide. Hormis une condamnation pour des faits liés à la drogue, prononcée en 2007, l'intéressée avait un casier judiciaire vierge. (Belga)