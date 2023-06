Tour de France - Egan Bernal sera bien au départ avec Ineos

Bernal, qui tente de retrouver son meilleur niveau après son gravissime accident début 2022 lorsqu'il avait percuté de plein fouet un bus à l'arrêt, fait partie des huit coureurs sélectionnés pour la Grande Boucle (1er-23 juillet). Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martinez, Tom Pidcock, vainqueur l'an dernier au sommet de l'Alpe d'Huez, Carlos Rodriguez et Ben Turner seront les autres coureurs de l'équipe Ineos, alors que Geraint Thomas, troisième l'an dernier, fera comme prévu l'impasse, après sa deuxième place sur le Giro fin mai. "C'est un mélange de talent et d'expérience", a estimé Rod Ellingworth, un des responsables de l'équipe britannique qui n'a pas désigné de leader incontesté, comme c'est souvent le cas pour Ineos. Il a salué "le caractère et la résilience" d'Egan Bernal, ainsi que "les efforts extraordinaires qu'il a accomplis pour revenir au premier plan". "Evidemment, en tant qu'ancien vainqueur, il apportera son expérience de la course et son attitude de vainqueur au groupe", a-t-il ajouté. Bernal, qui a terminé le récent Critérium du Dauphiné à une encourageante 12e place, a insisté à quel point il allait apprécier "chaque kilomètre du parcours" cette année après avoir frôlé la mort en janvier 2022. "Je suis certain que beaucoup de personnes ont suivi ce qui m'est arrivé depuis mon accident et tout ce que j'ai dû traverser pour relever le plus grand défi de ma vie. Faire partie de l'équipe pour le Tour me rassure (sur le fait) que je suis sur le chemin du retour vers mon meilleur niveau", a-t-il dit. (Belga)