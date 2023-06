Tour de France - Enric Mas en leader d'une sélection Movistar aux accents basques avec Izagirre et Aranburu

En quatre participations au Tour de France, Enric Mas a terminé deux fois dans le top-10, en 2020 (5e) et en 2021 (6e). Le coureur de 28 ans sera donc le candidat au classement général et seul leader de l'équipe qui n'aura aucune prétention en matière de sprint. Aranburu et Izaggire, qui prendront donc le départ dans leur Pays basque natal, soutiendront Mas en montagne au même titre que l'Espagnol Antonio Pedrero, l'Américain Matteo Jorgenson et le Portugais Ruben Guerreiro. Avec eux, le champion d'Autriche Gregor Mülhlberger et le spécialiste portugais du contre-la-montre Nelson Oliveira complètent la sélection. (Belga)