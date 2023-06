Tour de France - Le Français Guillaume Martin sera le leader de la formation Cofidis

Cofidis visera une première victoire d'étape dans le Tour depuis 2008 grâce aux Français Bryan Coquard et Axel Zingle lors des sprints et le vétéran basque Ion Izagirre (34 ans), déjà vainqueur de l'étape de Morzine en 2016, et le Français Victor Lafay sur des profils plus prononcés. L'Allemand Simon Geschke et les Français Anthony Pérez et Alexis Renard tiendront le rôle d'équipiers. (Belga)