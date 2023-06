Tour de France - Stuyven, seul Belge dans la sélection Lidl-Trek, emmenée par Skjelmose et Ciccone

Le Tour, qui s'élancera samedi de Bilbao, sera en effet la première course disputée sous le maillot Lidl-Trek, l'enseigne allemande de supermarchés Lidl devenant sponsor de l'équipe à partir du 30 juin en remplacement de la marque italienne de café Segafredo. Mattias Skjelmose, sacré champion du Danemark dimanche et récent vainqueur du Tour de Suisse devant l'Espagnol Juan Ayuso et Remco Evenepoel, visera un bon classement général. Giulio Ciccone, maillot jaune pendant deux jours en 2019, prendra lui le départ du Tour après avoir dû renoncer au Tour d'Italie en raison d'une infection au Covid-19. Le Danois Mads Pedersen, vainqueur de la 13e étape du Tour l'an dernier et vainqueur d'étape sur le dernier Giro, sera l'atout de la formation américaine pour les arrivées au sprint. Médaille de bronze du championnat de Belgique dimanche, Jasper Stuyven disputera à 31 ans son 7e Tour de France. Il est le seul des quatre coureurs belges sous contrat avec Lidl-Trek à avoir été sélectionné, les trois autres étant Thibau Nys, Otto Vergaerde et Edward Theuns. Le reste de la sélection Lidl-Trek pour la Grande Boucle se compose du Français Tony Gallopin, de l'Espagnol Juan Pedro Lopez, du Luxembourgeois Alex Kirsch et de l'Américain Quinn Simmons. À noter que ces deux derniers ont remporté le titre de champion national ce weekend. (Belga)