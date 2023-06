Tour de France - Tadej Pogacar avec Adam Yates, Marc Soler et Rafal Majka pour ramener la couronne

Adam Yates, arrivé à l'intersaison d'INEOS Grenadiers, est la principale addition à l'effectif émirati pour la 110e édition du Tour de France. Le Britannique, récent 2e du Critérium du Dauphiné et vainqueur du Tour de Romandie, aura la lourde tâche d'emmener Tadej Pogacar dans la lutte contre le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), en forme étincelante, qui a notamment surclassé Yates au Dauphiné. La présence de Yates comble notamment l'absence du Néo-Zélandais George Bennett, qui a abandonné le Tour de Suisse à la mi-juin. En montagne, Pogacar retrouvera également son habituel lieutenant Rafal Majka, qui l'avait notamment soutenu jusqu'à sa victoire finale à Paris, en 2021. Marc Soler pourra lui aussi soutenir son leader dans les montées en l'absence de l'Américain Brandon McNulty, équipier de luxe l'année dernière. Le Suisse Marc Hirschi ne fait pas non plus partie de la sélection d'UAE Team Emirates, que rejoint l'Autrichien Félix Grossschartner. Ce dernier aura un rôle d'homme à tout faire, avec le Norvégien Vegard Stake Laengen, tandis que l'Italien Trentin pourrait tenter sa chance dans les arrivées qui lui conviennent. "En tant qu'équipe, nous avons travaillé très dur pour se préparer, et tout est en place. Nous avons un très bon groupe", a réagi Tadej Pogacar, maillot jaune 2020 et 2021. "Il y a aussi de sérieux compétiteurs, mais cela sera toujours le cas sur les plus grandes courses. Nous y allons pour nous montrer sous un bon jour, avec le but de gagner." (Belga)