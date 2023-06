Tour de France - Van Aert, Benoot et Van Hooydonck aux côtés de Vingegaard dans la sélection Jumbo-Visma

Vingegaard sera également accompagné de son lieutenant en montagne, l'Américain Sepp Kuss, ainsi que par le Néerlandais Wilco Kelderman. Le Français Christophe Laporte sera présent avec Wout van Aert sur les terrains moins pentus et dans les arrivées rapides, et le polyvalent néerlandais Dylan van Baarle complète la sélection. Vainqueur en 2022 après s'être révélé avec une 2e place en 2021, Jonas Vingegaard fera figure d'ultime favori sur la Grande Boucle. Le Danois a déjà remporté 7 victoires sur le circuit WorldTour cette saison, dont le récent Critérium du Dauphiné en dominant la concurrence. Son statut est d'autant plus confirmé par l'incertitude planant autour de l'état de forme du Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui n'a disputé (et remporté) que les deux championnats de Slovénie, la semaine dernière, depuis sa chute à Liège-Bastogne-Liège, le 23 avril. Wout van Aert pourra défendre le maillot vers remporté en 2022 après trois victoires d'étape et deuxièmes places. Nathan Van Hooydonck fera office d'homme à tout faire, à l'instar de Van Baarle, présent au début des ascensions comme dans la plaine pour donner le tempo au peloton. Tiesj Benoot sera quant à lui l'homme des montées, avec Kuss et Kelderman, pour mettre le leader dans la meilleure position. Le directeur sportif de Jumbo-Visma, Marijn Zeeman, n'a caché aucune ambition. "Nous voulons ramener le maillot jaune à Paris. Nous avons une équipe très forte, et nous croyons en notre plan." Après le Giro remporté par le Slovène Primoz Roglic, l'écurie néerlandaise vise le doublé. (Belga)